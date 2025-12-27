Il centrosinistra compatto sul candidato sindaco Cavalieri Foschini | Il profilo giusto per guidare la comunità

🔊 Ascolta la notizia

È stato individuato da Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra Rifondazione comunista, Partito socialista ttaliano, Azione, Italia viva, Partito repubblicano e tutte le componenti di Casa riformista, insieme alle componenti civiche, in Walter Cavalieri Foschini “il profilo ideale per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

il centrosinistra compatto sul candidato sindaco cavalieri foschini il profilo giusto per guidare la comunit224

© Ferraratoday.it - Il centrosinistra compatto sul candidato sindaco Cavalieri Foschini: “Il profilo giusto per guidare la comunità”

Palli rieletto presidente della Provincia (con l’aiutino da sinistra).

