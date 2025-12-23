Nuova Farmacia all' Ospedale di Vignola | spazi più moderni sicuri e servizi potenziati

La nuova farmacia dell'Ospedale di Vignola si presenta con spazi aggiornati e più funzionali, offrendo un ambiente più sicuro e accessibile. Riaperta nella sua sede storica al piano terra, vicino al poliambulatorio, questa struttura garantisce servizi potenziati per le esigenze dei pazienti. Un’importante rinnovazione che mira a migliorare l’assistenza e l’esperienza di coloro che si rivolgono all’ospedale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.