Nuovi spazi verdi ma in via della Repubblica serve sicurezza | Marciapiedi sconnessi e pericolosi

Dopo l'approvazione del progetto per i nuovi spazi verdi lungo via della Repubblica, i residenti chiedono più sicurezza. I marciapiedi sono sconnessi e rischiano di causare incidenti. La città ha preso un primo passo, ma ora serve un impegno concreto per sistemare le strade e garantire un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.

Bene l'approvazione dell'atto di indirizzo per la candidatura del progetto 'Realizzazione di spazi verdi urbani lungo il Tratturo Foggia-Ofanto (via della Repubblica)', ma bisogna dare continuità agli interventi di recupero e valorizzazione anche in altre zone della città. Lo sostengono in una nota congiunta Nicola Formica e Benedetto Buenza, del gruppo consiliare 'Insieme per Foggia'. "Apprendiamo con soddisfazione che la Giunta comunale ha approvato l'atto di indirizzo per la candidatura del progetto 'Realizzazione di spazi verdi urbani lungo il Tratturo Foggia-Ofanto (via della Repubblica)', nell'ambito del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027.

