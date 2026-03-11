Il campione Alessandro Lupino sceglie le colline di Terricciola per i test Ducati

Il campione di motocross Alessandro Lupino ha scelto le colline di Terricciola per effettuare i test con le moto Ducati. L’evento si è svolto il 11 marzo 2026 tra i vigneti e i percorsi della Valdera, attirando l’attenzione degli appassionati di motori e sport motoristici. La località è stata teatro di un’importante attività di verifica tecnica.

Terricciola, 11 marzo 2026 - Il rombo dei motori Ducati risuona tra i vigneti e i percorsi della Valdera, confermando Terricciola come una meta d'eccellenza per lo sport professionistico. Alessandro Lupino, pluricampione italiano di motocross e collaudatore ufficiale per la casa di Borgo Panigale, ha scelto proprio le colline del territorio comunale per una serie di sessioni di allenamento e sviluppo tecnico. Il fuoriclasse azzurro ha sfruttato i pendii e i tracciati locali per proseguire il delicato lavoro di messa a punto dei nuovi modelli, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. L'operazione è stata resa possibile grazie alla s inergia con il Motoclub Casanova, realtà storica del territorio che ha curato gli aspetti logistici e tecnici necessari per ospitare un atleta di tale caratura.