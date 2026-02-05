LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | KTM e Aprilia inseguono le Ducati

Alle 9.41 a Sepang, i box sono ancora pieni di silenzio. Nessun pilota in pista per il momento, e non si vede ancora nuvola di pioggia sul circuito. Le prove proseguono in attesa di novità, mentre KTM e Aprilia cercano di tenere il passo delle Ducati. La giornata di test si preannuncia lunga e ricca di incognite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.41 Tutti fermi ai box in questa fase a Sepang. Al momento non viene riportato l’arrivo della pioggia sul circuito, ma ne capiremo di più nei prossimi minuti. 9.38 Non cambia la top10 della classifica di giornata a Sepang: 1 Alex Marquez – Ducati Gresini, 1:56.402 2 Fabio Di Giannantonio, Ducati Pertamina VR46, +0.383 3 Marc Marquez – Ducati Factory, +0.387 4 Francesco Bagnaia – Ducati Factory, +0.527 5 Marco Bezzecchi – Aprilia, +0.624 6 Franco Morbidelli – Ducati Pertamina VR46, +0.728 7 Raul Fernandez – Aprilia Trackhouse, +0.843 8 Pedro Acosta – Red Bull KTM, +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: KTM e Aprilia inseguono le Ducati Approfondimenti su MotoGP Test Sepang MotoGP live, test Sepang 2026 in diretta, tempi e classifica dell’ultima giornata: Ducati manda in pista Marquez e Bagnaia, Aprilia con Bezzecchi Oggi a Sepang si sono conclusi i test MotoGP 2026. LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: tanto lavoro per le Ducati, Bezzecchi cerca conferme Marco Bezzecchi torna in pista a Sepang per i test della MotoGP 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. LIVE SHAKEDOWN MOTOGP TEST Sepang 2026 Tracking Timing Data Day 3 SESSION 1 Ultime notizie su MotoGP Test Sepang Argomenti discussi: IN DIRETTA: il test di Sepang minuto per minuto; Test MotoGP, risultati e tempi in diretta LIVE; LIVE - MotoGP 2026. Test ufficiali di Sepang (3, 4 e 5 Febbraio); MotoGP, LIVE - La diretta minuto per minuto del terzo giorno di test a Sepang. Test MotoGP LIVE, le prove a Sepang in diretta: tempi e classifica dell’ultima giornata, poker Ducati con Alex Marquez leaderIn diretta i test MotoGp Sepang 2026 in diretta tv: i tempi e la classifica del terzo ed ultimo giorno di test ... fanpage.it LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Marquez in testa, Ducati resta il riferimentoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.26 Il momento in cui Marc Marquez è stato scortato al box Ducati dopo la caduta mattutina: First crash ?? ... oasport.it MOTOGP | Nei test a Sepang domina la pioggia. Vola la Honda, Yamaha non c'è. Marc Marquez 15mo con Ducati, 8o Bagnaia. Aprilia 6a con Bezzecchi. #ANSA x.com MOTOGP | Nei test a Sepang domina la pioggia. Vola la Honda, Yamaha non c'è. Marc Marquez 15mo con Ducati, 8o Bagnaia. Aprilia 6a con Bezzecchi. #ANSA facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.