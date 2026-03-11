Il calcio la musica e la battuta sempre pronta | Narni piange per la morte di Renatino

Narni si stringe intorno alla perdita di Renato Leonardi, conosciuto come “Renatino”, scomparso a 58 anni. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute sono peggiorate, portando alla sua morte. La comunità locale ricorda la sua passione per il calcio, la musica e la sua battuta sempre pronta. La città si prepara a salutare ufficialmente una figura amata e stimata.

La città perde uno dei suoi personaggi più amati, aveva solo 58 anni: domani, 12 marzo, le esequie nella chiesa di Sant’Agnese Narni dice addio a Renato Leonardi, per tutti “Renatino”. Aveva 58 anni e negli ultimi mesi le sue condizioni di salute si erano aggravate. Renatino si è spento all’ospedale di Narni nelle prime ore di martedì 10 marzo. La notizia della sua scomparsa si è subito sparsa in città dove era conosciutissimo. Renatino era l'amico di tutti e la sua mancanza d'ora in avanti si farà sentire, eccome. Lo trovavi ogni giorno seduto fuori dal bar o sugli scaloni del duomo, sempre circondato da amici con i quali amava parlare di calcio ma anche di musica. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

