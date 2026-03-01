Morte Marchesi il calcio piange la leggenda | era stato l’allenatore dell’Inter e del Napoli di Maradona

È morto l’ex calciatore e allenatore Marchesi, noto per aver guidato l’Inter nel 1982-1983 e il Napoli di Maradona. La sua carriera si è sviluppata nel calcio italiano, dove ha lasciato un segno come tecnico di importanti squadre. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra gli appassionati e gli operatori del settore. La notizia è stata diffusa dai media e ha fatto il giro del mondo del calcio.

Inter News 24 Morte Marchesi, il calcio italiano piange l’ex calciatore e allenatore. Aveva allenato l’Inter nel 1982-1983 e il Napoli di Maradona. Oggi il calcio piange la scomparsa di Rino Marchesi, deceduto all’età di 88 anni. Un’icona del calcio italiano che ha scritto pagine importanti sia come calciatore che come allenatore. La sua carriera si è distinta per il suo impegno e la sua passione, lasciando un segno indelebile nelle squadre che ha rappresentato. Come calciatore, Marchesi ha vestito le maglie di Atalanta, Fiorentina e Lazio, squadre con cui ha mostrato il suo valore nelle diverse stagioni. Ma è nel mondo degli allenatori che ha raggiunto i suoi traguardi più significativi, iniziando la sua carriera nel 1973 con la Montevarchi. 🔗 Leggi su Internews24.com

È morto Rino Marchesi, aveva 88 anni: da allenatore guidò il primo Napoli di Maradona ma anche Inter e JuveÈ morto Rino Marchesi, aveva 88 anni. L'ex allenatore anche di Inter e Juventus, nel corso della sua carriera in panchina aveva anche guidato il primo ... fanpage.it

Calcio in lutto: è morto Rino Marchesi, allenò il Napoli di Maradona e la Juve di PlatiniIl mondo del calcio è in lutto: è morto ad 88 anni Rino Marchesi, ex giocatore e allenatore. Nato a San Giuliano Milanese, di ruolo difensore e centrocampista, Marchesi ha vestito nel corso della sua ... sportal.it

Lutto nel calcio: è morto l'ex allenatore azzurro Rino #Marchesi. Aveva 88 anni. È stato il primo allenatore in Italia di Diego Armando Maradona. #Napoli #Maradona #RinoMarchesi #Calcio x.com