Il Pescara Calcio annuncia con tristezza la scomparsa di Vittorio Azzarà, figura storica e stimata dello staff biancazzurro. Per oltre cinquant’anni, Azzarà ha contribuito con dedizione alla crescita del club, diventando un punto di riferimento per la società e i tifosi. La sua perdita rappresenta un momento di grande dolore per l'intera comunità sportiva.

Lutto in casa Pescara Calcio. È morto Vittorio Azzarà, storica figura dello staff biancazzurro e punto di riferimento per oltre mezzo secolo. Come scrive la società del Delfino:“Per 51 anni Vittorio ha vissuto il Delfino con dedizione assoluta, ricoprendo con orgoglio il ruolo di accompagnatore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Il Pescara Calcio piange la morte di Vittorio Azzarà, figura storica di riferimento della società biancazzurra

