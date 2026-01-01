La collettiva Riflessi d’arte del Cenacolo degli Artisti Aretini omaggia i primi 25 anni di attività dell’associazione
La collettiva “Riflessi d’arte” del Cenacolo degli Artisti Aretini, in corso fino al 6 gennaio 2026, si svolge nel Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo. L’esposizione celebra i 25 anni di attività dell’associazione di promozione sociale, offrendo una selezione di opere degli artisti affiliati. Un’occasione per approfondire il percorso artistico e culturale di questa realtà locale, in un contesto che valorizza la creatività e l’impegno
Arezzo, 1 gennaio 2026 – Prosegue fino al 6 gennaio 2026, nel piano terra del Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, la collettiva “Riflessi d’arte ” del Cenacolo degli Artisti Aretini che omaggia i primi 25 anni di attività dell’associazione di promozione sociale. Tanti visitatori durante il periodo natalizio per la mostra che accoglie le opere a tema libero di una quarantina di autori, inaugurata lo scorso 20 dicembre con la presentazione del giornalista culturale e curatore Marco Botti. Il cenacolo nasce nel 2000, con l’idea di riunire pittori e scultori nati o attivi nel territorio aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
