Gibellina la cittadina siciliana rinata e ricostruita nel segno degli artisti inaugura le prime mostre e i primi eventi sul tema Portami il futuro

Gibellina, 15 gen. (askanews) – A 58 anni dal terremoto che sconvolse il Belìce, Gibellina, la cittàdina siciliana rinata e ricostruita nel segno degli artisti inaugura il proprio anno come prima Capitale italiana dell'arte contemporanea. In un municipio pieno di artisti, istituzioni e tanti cittadini, il sindaco Salvatore Sutera ha raccontato un'utopia diventata realtà, a partite dalla tragedia del 1968. "Chiaramente – ha detto il primo cittadino ad askanews – non possiamo fermarci al passato, non possiamo fermarci alla storia, ma seguendo quella direttrice vogliamo far sì che questa città, insieme a tutto il territorio del Belice, a tutta la provincia di Trapani, possa approfittare di questo momento di grande visibilità lavorando comunque in quell'ottica di far sì di recuperare tutto quello che c'è da recuperare, di programmare, di fare sicuramente, di progettare delle nuove iniziative collegate molto strettamente a tutto il territorio".

