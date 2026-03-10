Un autobus postale è stato coinvolto in un incendio nel centro di Kerzers, nel Canton di Friburgo, nel tardo pomeriggio di oggi. L'incidente ha causato la morte di diversi passeggeri e il ferimento di altri. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che stanno gestendo la situazione. Le autorità stanno procedendo con le operazioni di soccorso e ricostruzione dei fatti.

Roma, 10 marzo 2026 - Un incendio divampato su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo, ha provocato la morte di diversi passeggeri e vari feriti. Secondo le informazioni rilasciate dall'agenzia Keystone-Ats, la polizia cantonale ha confermato le la tragedia riportata da diversi media. "Oggi verso le 18,25, un incendio è divampato in un pullman a Kerzers. Diverse persone sono state ferite e diverse persone sono morte. L'intervento dei soccorsi è in corso. Le cause sono per ora sconosciute". Il ferito più grave è stato trasportato in elicottero del soccorso svizzero Rega. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Svizzera, incendio su un autobus: diversi morti e feriti a Kerzers, cantone di Friburgo

