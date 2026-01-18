Benvenuti a Ilci Il borgo della rinascita

Benvenuti a Ilci, il borgo della rinascita. Situato nei pressi di Todi, Ilci si distingue per il suo spirito comunitario e l’impegno dei suoi abitanti. Grazie a iniziative locali e a un circolo attivo, il borgo contribuisce a mantenere viva la tradizione e a promuovere la crescita della zona, illuminando le fredde serate invernali delle campagne tuderti con un senso di vitalità e partecipazione.

TODI- Il borgo di Ilci, una delle numerose frazioni della città, grazie al dinamismo operoso dei suoi abitanti ed a un Circolo foriero di iniziative, illumina le notti invernali delle campagne tuderti. La scelta coraggiosa, ormai due anni fa, di lasciare spazio ai più giovani nel gestire il circolo premia questa piuccola realtà. Un gruppo affiatato ed appassionato di ragazzi a cavallo dei venti anni che ha deciso di dedicare il proprio tempo alla vita della comunità. Dopo il successo riscosso dal Borgo del Natale, oggi è in programma il tradizionale Pranzo di Sant'Antonio, un momento di convivialità per tutta la comunità, organizzato grazie all'impegno degli abitanti, giovani e meno giovani.

