Aprono 6 nuovi campi da padel a Torino Borgo Vittoria | prosegue la rinascita dell’area ex Michelin

A Torino Borgo Vittoria, in via Casteldelfino 64, si completano i lavori per sei nuovi campi da padel, segnando la rinascita dell’area ex Michelin. Dopo anni di abbandono, questa zona si rinnova, offrendo spazi dedicati allo sport e al tempo libero. Un intervento che restituisce vitalità e opportunità di aggregazione alla comunità locale, contribuendo alla riqualificazione dell’area.

Un'area abbandonata da anni è tornata a vivere: accade in via Casteldelfino 64 a Torino, nel cuore di Borgo Vittoria. GPADEL è tra i protagonisti di questa riqualificazione: lunedì 5 gennaio 2026 inaugurerà infatti 6 campi da padel presso Up Centro Abitato, struttura sportiva che si colloca.

