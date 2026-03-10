Europa League Bologna-Roma | un fischietto tedesco per il derby italiano

Giovedì 12 marzo alle 18:45 si gioca il derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma allo stadio “Renato Dall’Ara”. La partita sarà diretta da un arbitro tedesco. Entrambe le squadre si preparano per questa sfida, che promette un confronto acceso tra le due formazioni. Lo stadio si riempirà di tifosi pronti a sostenere i loro club in questa importante gara.

Il conto alla rovescia sta per terminare e giovedì 12 marzo alle ore 18:45, allo stadio “Renato Dall’Ara” assisteremo al derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma. Una sfida importante che la UEFA ha deciso di affidare a una squadra arbitrale interamente tedesca, guidata da Sven Jablonski. Identikit dell’arbitro: chi è Sven Jablonski. Nato in Germania nel 1990, diventa arbitro FIFA dal 2022, in campo è noto per una gestione della gara molto decisa. Nonostante la giovane età, vanta già una solida esperienza in Bundesliga e sta scalando rapidamente le gerarchie europee. Il dato più curioso riguarda i precedenti: non ce ne sono. Jablonski non ha infatti mai incrociato il cammino della Roma né quello del Bologna. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

