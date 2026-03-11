Il Bayern travolge l' Atalanta 6-1 e ipoteca i quarti di Champions

Nella partita alla New Balance Arena, il Bayern Monaco ha battuto l'Atalanta con un risultato di 6-1. I bavaresi hanno dominato l'incontro, segnando sei reti, mentre l'Atalanta ha risposto con un gol. La squadra tedesca ha così consolidato la propria posizione nei quarti di finale di Champions League. La partita si è svolta senza interruzioni significative e si è conclusa con il risultato finale.

AGI - Non c'è proprio partita alla New Balance Arena tra Atalanta e Bayern Monaco. Con un sonoro 6-1, i bavaresi schiantano i ragazzi di Palladino, mettendo così più di una seria ipoteca la qualificazione ai quarti di Champions. Per l'Atalanta si tratta della peggiore sconfitta casalinga della sua storia europea. Già al 26' nel tabellino dei marcatori figurano i nomi di Stanisic, Olise e Gnabry; nella ripresa, Jackson, ancora Olise e Musiala arrotondando ulteriormente il punteggio. Nel recupero arriva la rete della bandiera di Pasalic. Nonostante il pesante passivo, i tifosi bergamaschi non hanno mai smesso di incitare la squadra, applaudendo sportivamente anche il Bayern dopo la prodezza di Olise che è valsa la quinta rete.