La partita tra Atalanta e Bayern Monaco si è conclusa con un risultato di 6-0 a favore della squadra tedesca. La sfida si è svolta a Bergamo il 10 marzo 2026, lasciando i tifosi locali senza parole di fronte alla pesante sconfitta. I supporter del Bayern sono stati accolti con applausi e standing ovation, in particolare per l’MVP della gara.

Bergamo, 10 marzo 2026 – È finita tra gli applausi di tutto lo stadio. Gli applausi sinceri riservati ai dominatori, ai marziani del Bayern Monaco, in particolare con standing ovation per Olise dopo il 5-0, e ovazione. E poi i cori alla fine per gli sconfitti, per l’ Atalanta andata sotto la curva a ricevere il ringraziamento degli ultras e del resto del pubblico nonostante l’ 1-6 subito nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sconfitta che in qualche modo non fa male, perché arrivata dopo una partita impossibile, giocata contro una squadra di marziani. Come peraltro era già accaduto alla Dea nell’autunno 2020, in uno stadio allora vuoto per la pandemia, con uno 0-5 rifilato dal Liverpool di Klopp in un’altra partita a senso unico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, è una notte da horror: il Bayern Monaco ne fa 6 e ipoteca i quarti di finale

