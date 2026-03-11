Il Bayern Monaco ha battuto l’Atalanta con un punteggio di 6-0 in occasione della partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra tedesca ha dominato l’incontro, mettendo a segno sei reti e avvicinandosi così alla qualificazione ai quarti di finale. La gara si è svolta in modo deciso e senza sosta, con il Bayern che ha controllato l’intero match.

Martedì scorso, il Bayern Monaco ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale della Champions League, sconfiggendo l'Atalanta con un imponente 6-1. Questa prestazione ha dimostrato perché i bavaresi siano considerati tra i favoriti per la vittoria del torneo. La squadra di Julian Nagelsmann ha messo in mostra una potenza d'attacco impressionante, frutto di un gioco fluido e coordinato. La partita, svoltasi all'Allianz Arena, ha visto i padroni di casa dominare fin dai primi minuti. La formazione bergamasca ha faticato a rispondere all'intensità e all'abilità dei giocatori del Bayern.

© Napolipiu.com - Bayern quasi ai quarti di Champions dopo aver travolto l’Atalanta con sei gol.

Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf Atalanta Bergamo! #live #fußball

