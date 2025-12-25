Festività al Museo San Domenico | aperture straordinarie e visite guidate per la mostra su Letizia Battaglia

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie il Museo San Domenico di Forlì offre nuove occasioni per visitare “Letizia Battaglia. L’opera 1970–2020”, la grande mostra dedicata a una delle più importanti fotografe italiane del secondo Novecento. Tra aperture straordinarie e visite guidate, il pubblico potrà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

