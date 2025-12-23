Fiera del Libro ripartono le visite guidate gratuite alla scoperta della Genova del passato

In occasione dei 100 anni della Fiera del Libro, in corso in Galleria Mazzini, l’associazione di storici librai propone visite guidate gratuite. Queste visite offrono a cittadini e visitatori l’opportunità di esplorare la storia e il patrimonio di Genova, approfondendo la conoscenza della città del passato. Un’occasione per scoprire aspetti meno noti di Genova attraverso percorsi guidati accessibili a tutti.

In occasione delle celebrazioni per i 100 anni della Fiera del Libro, attualmente allestita in Galleria Mazzini, l’associazione di cui fanno parte gli storici librai offre alla città, ai Genovesi e ai turisti, la possibilità di conoscere meglio Genova attraverso visite guidate a partecipazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Firenze, ripartono le visite guidate alla Sinagoga e al museo ebraico

Leggi anche: Fiera Antiquaria e inizio delle Festività: aperture speciali e visite guidate gratuite a Casa Bruschi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fiera del Libro, sabato 27 ripartono le visite guidate gratuite. Genova nell’Ottocento e Genova negli anni Venti - In occasione delle celebrazioni per i 100 anni della Fiera del Libro, attualmente allestita in Galleria Mazzini, l’associazione di cui fanno parte gli storici librai offre alla città, ai Genov ... liguria24.it

Genova, la Fiera del Libro compie 100 anni: visite guidate gratuite e incontri con gli autori - Genova – La Fiera del Libro compie 100 anni: nel 2026, infatti, sarà un secolo che un gruppo di coraggiosi venditori di libri fondarono quella che sarebbe diventata la più antica Fiera del libro ... ilsecoloxix.it

Fiera del Libro, sabato 27 ripartono le visite guidate gratuite. Genova nell’Ottocento e Genova negli anni Venti #eventiinliguria #genova #liguriaday #natale - facebook.com facebook