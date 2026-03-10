I carabinieri hanno arrestato membri di una banda che rubava farmaci antitumorali dalle farmacie ospedaliere in diverse regioni italiane. L'organizzazione, attiva su tutto il territorio nazionale, si specializzava nel sottrarre medicinali utilizzati per il trattamento del cancro. Le forze dell'ordine hanno sequestrato numerosi farmaci e smantellato il gruppo durante le operazioni di questa settimana.

I carabinieri hanno sgominato una banda, attiva in tutto il Paese, che si era specializzata nel furto di farmaci oncologici dalle farmacie ospedaliere, le uniche a poter detenere i medicinali. Tre le persone recluse in carcere, tre agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e quattro con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tutti e dieci indagati per furto pluriaggravato e ricettazione di farmaci oncologici salvavita per un bottino - e un danno a carico del servizio sanitario nazionale - di vari milioni di euro. La base operativa della banda si trovava nel capoluogo campano, ma i furti e la ricettazione dei farmaci avvenivano lungo tutto lo stivale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, rubavano farmaci antitumorali: sgominata banda attiva in tutta Italia

