Icardi e Wanda Nara | si accende un nuovo scontro legale! I dettagli

Da internews24.com 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Icardi e Wanda Nara sono coinvolti in un nuovo procedimento legale. La notizia riguarda una disputa tra i due, con dettagli ancora da chiarire. La vicenda è stata riportata dalla redazione di Inter News 24, che si è occupata di aggiornare sui recenti sviluppi. La situazione si concentra sugli aspetti legali della loro relazione e delle questioni in corso.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mondo del calcio e del gossip torna a tremare per un  nuovo capitolo giudiziario  che vede protagonisti  Mauro Icardi, il talentuoso  attaccante argentino di 33 anni  attualmente in forza al  Galatasaray, e la sua ex compagna  Wanda Nara. Secondo quanto appreso e riportato dall’agenzia  Adnkronos, la situazione tra i due è precipitata, portando il calciatore ad avviare un’ azione legale formale. La Battaglia Legale e i Protagonisti. In questa delicata fase nelle aule di tribunale,  Mauro Icardi, ex capitano dei  nerazzurri  e bomber implacabile dell’area di rigore, ha deciso di affidarsi a un team legale di alto profilo composto dagli avvocati  Valeria De Vellis  e  Raffaele Rigitano. 🔗 Leggi su Internews24.com

