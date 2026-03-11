Icardi e Wanda Nara sono coinvolti in un nuovo procedimento legale. La notizia riguarda una disputa tra i due, con dettagli ancora da chiarire. La vicenda è stata riportata dalla redazione di Inter News 24, che si è occupata di aggiornare sui recenti sviluppi. La situazione si concentra sugli aspetti legali della loro relazione e delle questioni in corso.

Il mondo del calcio e del gossip torna a tremare per un nuovo capitolo giudiziario che vede protagonisti Mauro Icardi, il talentuoso attaccante argentino di 33 anni attualmente in forza al Galatasaray, e la sua ex compagna Wanda Nara. Secondo quanto appreso e riportato dall'agenzia Adnkronos, la situazione tra i due è precipitata, portando il calciatore ad avviare un' azione legale formale. La Battaglia Legale e i Protagonisti. In questa delicata fase nelle aule di tribunale, Mauro Icardi, ex capitano dei nerazzurri e bomber implacabile dell'area di rigore, ha deciso di affidarsi a un team legale di alto profilo composto dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano.

© Internews24.com - Icardi e Wanda Nara: si accende un nuovo scontro legale! I dettagli

