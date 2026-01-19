Wanda Nara | Così ho conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi

Durante l'ultima puntata di MasterChef Celebrity, Wanda Nara ha condiviso con sincerità la sua esperienza, rivelando come abbia conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi. In un discorso semplice e diretto, l’attrice e modella argentina ha parlato delle strategie e dei valori che l’hanno accompagnata nel percorso sentimentale. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico sulla sua vita, lontano da eccessi e sensazionalismi.

Wanda Nara non ha dubbi: il segreto per fare breccia nel cuore di un uomo è prenderlo per la gola. Durante una puntata di MasterChef Celebrity Edición Especial, di cui è conduttrice, la showgirl argentina ha deciso di svelare l'arma segreta che ha usato per alcune delle sue storie d'amore più celebri, ovvero quelle con Maxi López e Mauro Icardi. Niente profumi seducenti né abiti audaci: il suo "potere di conquista" sta tutto nella ricetta della torta di mele. "Il mio primo matrimonio? L'ho fatto innamorare così e a quanto pare funziona". Leggi anche: Wanda Nara e la leucemia: "Potrebbe essere causata dallo stress e dall'angoscia" La torta di mele di Wanda Nara è più di un dolce da forno: è un vero e proprio talismano d'amore con cui ha ammaliato anche l'attaccante del Galatasaray. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Durante una puntata di MasterChef, Maxi Lopez e Wanda Nara si sono scambiati battute divertenti, tra riferimenti ai soldi e siparietti ironici. Il clima leggero ha coinvolto anche Mauro Icardi, creando un momento di allegria e complicità tra i protagonisti, svelando retroscena sulla loro vita condivisa in Russia.

