La tensione tra Mauro Icardi e Wanda Nara torna a salire. Questa volta, i due si sono scambiati insulti e risposte dure sui social, creando un clima sempre più teso. Le accuse si fanno sempre più pesanti e la situazione sembra sfuggire di mano. La loro lite pubblica continua ad attirare l’attenzione dei fan e dei media.

Nuovo scontro tra Mauro Icardi e Wanda Nara: accuse pesantissime, replica al veleno e tensione alle stelle. Ecco cosa sta accandendo, tra i due ex! Leggi anche: Chi mente tra Wanda Nara e Mauro Icardi? Lei respinge le terribili accuse di lui: qual è la verità? Altro che distensione: tra Mauro Icardi e Wanda Nara la guerr a è tutt’altro che finita. Le recenti dichiarazioni concilianti della showgirl, che avevano lasciato intravedere un possibile clima più sereno con l’ex marito, si sono trasformate nel detonatore di un nuovo scontro pubblic o. Nel giro di poche ore, accuse, smentite e repliche al veleno hanno riacceso i riflettori su una separazione che continua a consumarsi sotto gli occhi del mondo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Scoppia di nuovo la guerra tra Icardi e Wanda Nara: insulti e risposte piccate, il clima è tesissimo

Approfondimenti su Icardi Wanda

Durante una puntata di MasterChef, Maxi Lopez e Wanda Nara si sono scambiati battute divertenti, tra riferimenti ai soldi e siparietti ironici.

Durante l'ultima puntata di MasterChef Celebrity, Wanda Nara ha condiviso con sincerità la sua esperienza, rivelando come abbia conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi.

Ultime notizie su Icardi Wanda

Wanda Nara. Buongiorno! - facebook.com facebook

Icardi contro Wanda Nara: «Bugiarda, mi ha rubato 7 milioni di euro». La replica: «Concentrati sul calcio» x.com