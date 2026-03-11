Oggi il Milan ha annunciato il ritorno di Mandzukic a Milanello e si parla di possibili arrivi nel reparto offensivo, con due attaccanti in vista dal mercato. Nel frattempo, il club ha condiviso che Modric ha ricevuto un riconoscimento simile a quello di Van Basten. Le notizie più recenti riguardano quindi movimenti di mercato e aggiornamenti sui giocatori attuali.

Ampio spazio è stato dedicato al Milan suoi quotidiani nella mattina di oggi, mercoledì 11 marzo 2026. Tante novità sul mondo rossonero: dal calciomercato a vecchi amici che si rivedono, fino alle parole di alcuni personaggi di spicco. Il successo nel derby ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi, ma ora serve dare continuità alla vittoria contro l'Inter per proseguire la rincorsa scudetto. Vediamo insieme quali sono le migliori notizie di questa prima parte di giornata raccolte dalla redazione di Pianeta Milan. Luka Modric ricambia l'affetto dei tifosi con un gesto da grande campione. Il fuoriclasse croato ha deciso di fare un regalo al popolo rossonero, donando il suo Pallone d'oro, vinto nel 2018, al museo di Casa Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Top News Milan: Modric come Van Basten. Mandzukic torna a Milanello. Dal mercato possono arrivare due bomber

Articoli correlati

Top News Milan: Cardinale ‘vota’ il grande Allegri. André sogna in rossonero. Da Parma possono arrivare …Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 10 marzo 2026.

Top News Milan: Schira e le sue bombe di mercato. Modric, che fai? Intanto Giménez …Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 9 febbraio 2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Top News Milan

Temi più discussi: Leao o Thuram? Pavlovic o Bastoni? Una Top 11 della Madonnina: VOTA la squadra ideale del derby; Il Milan vince 1-0 il derby e si porta a -7 dall’Inter; La vittoria contro l'Inter nel derby e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Modric vuole il Milan in Champions e poi l’addio al calcio: Tare pronto a correre ai ripari.

Milan Inter, Antonini sicuro: «Pronostico per il Derby? Metterei la firma col sangue per un 1-0 con gol di Modric»Milan Inter, Antonini non ha dubbi: «Pronostico per il Derby? Metterei la firma col sangue per un 1-0 con gol di Modric». Le parole Ex rossonero, campione d’Italia nel 2011, Luca Antonini ha detto la ... calcionews24.com

Pulisic, l'obiettivo del Milan è solo uno. E poi c'è la priorità ModricLo statunitense si è sacrificato per le necessità dovute al 3-5-2 ma dopo l’ottimo avvio si è perso. Chi sono i nomi in uscita ... tuttosport.com

Le #TopNews del mattino sul nostro amato AC Milan Leggi tutto nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook