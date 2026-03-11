‘I venerdì dell’universo’ appuntamento con l' esperto tenente Claudio Gizzi
Venerdì 13 alle 21 si terrà il quarto incontro della rassegna ‘I venerdì dell’universo’ alla Sala Estense di Ferrara. L’appuntamento è promosso con l’obiettivo di approfondire temi legati alla divulgazione scientifica, con la partecipazione dell’esperto tenente Claudio Gizzi. La serie di incontri, arrivata alla sua 27esima edizione, si svolge regolarmente ogni venerdì sera.
