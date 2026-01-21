Tornano i Venerdì dell’Universo, un appuntamento annuale che favorisce il confronto tra ricerca scientifica e pubblico. Con la presentazione della ventisettesima edizione, l’Ateneo rinnova questa iniziativa, mantenendo viva una tradizione che promuove la diffusione della conoscenza e il dialogo tra il mondo accademico e la comunità. Un’occasione per approfondire temi scientifici in un contesto accessibile e informativo.

Con la presentazione ufficiale della ventisettesima edizione dei Venerdì dell’Universo, l’Ateneo apre il 2026 rinnovando una tradizione ormai consolidata di dialogo tra ricerca scientifica e cittadinanza. La rassegna è organizzata dal Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in collaborazione con il Comune, Confcommercio, il Gruppo Astrofili Columbia ed Esploriamo l’Universo. "I Venerdì dell’Universo sono un appuntamento immancabile", è stato sottolineato in apertura dalla rettrice Laura Ramaciotti. "È un bel modo per iniziare il nuovo anno con una ricorrenza alla quale teniamo molto, e lo dimostra anche la partecipazione sempre numerosa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tornano i venerdì dell’Universo

Unife, al via i ‘Venerdì dell’Universo’: sei incontri tra scienza, fisica e astronomiaUnife annuncia l'inizio dei ‘Venerdì dell’Universo’, una serie di sei incontri dedicati a scienza, fisica e astronomia.

Leggi anche: PER LA PIOGGIA E TUTTO IL RESTO: Alessandro Atzei e Manuele Morlacco tornano con una nuova avventura ambientata nell’universo di AWARÈ

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Dante - L’ inferno | Wevius - La piattaforma di recensioni per le scuole

Argomenti discussi: Tornano i venerdì dell’Universo; Venerdì dell'Universo | 27 anni di appuntamenti con scienza, astronomia e fisica; I Venerdì dell’Universo: 27 anni di scienza a Ferrara; Unife, al via i ‘Venerdì dell’Universo’: sei incontri tra scienza, fisica e astronomia.

Tornano i venerdì dell’UniversoCon la presentazione ufficiale della ventisettesima edizione dei Venerdì dell’Universo, l’Ateneo apre il 2026 rinnovando una tradizione ormai consolidata di dialogo tra ricerca scientifica e cittadina ... ilrestodelcarlino.it

Tornano gli incontri del venerdì riprendono con Massimo Papini! Il 23 gennaio alle 17:30, presso la biblioteca dell'Unitre di Ancona, presenterà la sua ultima pubblicazione "La musica e la storia. Il racconto dei cantautori". Dialogherà con l'autore Lucilla Niccoli - facebook.com facebook