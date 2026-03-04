Cà Nori cambia dopo 36 anni | Troppa burocrazia

Dopo 36 anni, il ristorante Cà Nori cambia proprietà e gestione. La storica struttura si trova all’inizio di via Bollana, la strada che collega Cesena a Cervia, vicino alla strada statale Adriatica. La decisione di cambiare è stata annunciata dall’attuale gestione, che ha deciso di cedere l’attività a nuovi proprietari. La variazione avviene dopo un lungo periodo di attività nel settore.

Dopo 36 anni cambia proprietà e gestione lo storico ristorante Cà Nori, all’inizio di via Bollana, la strada che porta da Cesena a Cervia, a poca distanza dalla strada statale Adriatica. "Eravamo quattro soci, tutti di una certa età, e da un po’ di tempo avevamo messo in giro la voce che eravamo intenzionati a passare la mano" dice Jaures Lugaresi, portavoce dei quattro amici-soci che presero il ristorante il 1° gennaio 1990. I quattro soci, di residenza cesenate e cervese, si divisero i compiti: Jaures Lugaresi alla cassa e in sala, Roviero Guardigni in cucina, suo fratello Eraldo ai dolci, affettati e verdure, Redeo Zani alle carni. Cosa significa ‘di una certa età’? "Che io ho 76 anni e sono il più giovane – risponde sorridendo Lugaresi –, Gli altri hanno un’età compresa fra la mia e 95 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

