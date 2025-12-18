Ancona Magazzino Muse presenta ´Regalati arte a Natale´

Scopri l’incanto dell’arte questa settimana a Ancona con Magazzino Muse. La galleria apre le sue porte per un doppio evento natalizio, invitandoti a vivere un’esperienza culturale unica. Un’occasione speciale per immergersi nelle creazioni di artisti locali e valorizzare il talento, regalando e regalarsi emozioni autentiche. Non perdere questi momenti di scoperta e ispirazione, perfetti per rendere il tuo Natale ancora più speciale.

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, Magazzino Muse presenta ´Regalati arte a Natale´ Ancona, 18 dicembre 2025 - Doppio appuntamento, questa settimana, con la Galleria d'arte Magazzino Muse di Ancona, in via degli Aranci 1F. Oltre alla mostra ´Sintetica´, di Mirco Tangherlini (il cui vernissage è previsto per sabato prossimo alle 18.30), inaugurerà domenica (ore 11) ´Regalati arte a Natale´, il nuovo format ideato e realizzato dalla direttrice di Magazzino Muse, Maria Antonietta Scarpari. «Da domenica sarà possibile ammirare le opere più belle e significative che sono state esposte in questi due anni a Magazzino Muse», sottolinea Scarpari. Tanti gli artisti coinvolti, molti dei quali anconetani.

