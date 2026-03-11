I Moretti avevano chiesto due agenti di sicurezza a Capodanno poi il compromesso | Situazione fuori controllo

I Moretti avevano richiesto due agenti di sicurezza per la notte di Capodanno, ma alla fine è stato raggiunto un accordo diverso. Secondo quanto riferito, la situazione era considerata fuori controllo e si è deciso di adottare un “compromesso”. Ivan Prodanovic, direttore della società di sicurezza Value Job Sécurity SA, ha confermato l’incarico di sorveglianza affidato alla società.

Ivan Prodanovic, direttore della società Value Job Sécurity SA incaricata della sorveglianza anche nel locale "Le Constellation" di Crans Montana dove la notte di Capodanno è avvenuta la strage, nel suo interrogatorio ha precisato: "Jacques Moretti mi aveva chiesto due agenti di sicurezza, ma ne avevo solo uno a disponibile".