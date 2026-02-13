Crans-Montana Jessica Moretti nell'interrogatorio | Il Comune non ha mai chiesto di fare prove dell'evacuazione

Jessica Moretti ha dichiarato durante l’interrogatorio a Crans-Montana che il Comune non le ha mai richiesto di effettuare esercitazioni di evacuazione. La donna, coinvolta nell’indagine sull’incendio che ha devastato il bar Le Constellation, ha anche affermato di non conoscere i dettagli sull’ingresso dei minorenni nel locale. Quel giorno, i vigili del fuoco avevano trovato il locale vuoto e senza prove di un’evacuazione programmata.

Nel nuovo interrogatorio sull’incendio di Crans-Monatana, Jessica Moretti ha negato di sapere come fossero entrati i minorenni nel bar Le Constellation. Tensione con la famiglia di una vittima all'uscita del Tribunale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Jessica Moretti ha ammesso che al Constellation non sono mai state fatte prove di evacuazione.

Jacques e Jessica Moretti sono arrivati questa mattina a Sion per rispondere alle domande degli inquirenti sul loro locale, il discobar coinvolto nella sparatoria di Capodanno.

Argomenti discussi: Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata con la cassa; Crans Montana, Jessica Moretti: Nessuno ci chiese prove di evacuazione. Parenti delle vittime: Avete ucciso i nostri figli; Crans-Montana, parla Jessica Moretti: Non sono mai scappata con la cassa. E non scappo nemmeno ora, voglio la verità. La ragazza con il casco? Ecco come mi chiamava; Crans-Montana, Jacques Moretti in aula per l'interrogatorio: Nessuno ha usato gli estintori.

Crans-Montana, Jessica Moretti nell’interrogatorio: Il Comune non ha mai chiesto di fare prove dell’evacuazioneNon abbiamo mai fatto le prove di evacuazione perché non ce lo hanno mai chiesto. È questo quanto dichiarato da Jessica Moretti nel corso dell'interrogatorio alla Procura di Sion per l'incendio ... fanpage.it

Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai familiari delle vittime. Jessica piange in aula: Mai fatte prove di evacuazioneI proprietari del Constellation sono arrivati scortati dalla polizia all’interrogatorio. Una madre: Siete la mafia. Jacques Moretti: Mi dispiace, ci prenderemo le nostre responsabilità. Siamo qui p ... quotidiano.net

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato denunciato in relazione alla tragedia di Capodanno, quando 41 persone, tra cui sei italiani, hanno perso la vita a causa dell'incendio scoppiato nel bar Le Constellation. La denuncia è stata inoltrata lo sc - facebook.com facebook

Giustizia sommaria. Le scorciatoie della vendetta a Crans Montana x.com