Il Napoli attacca Allegri | Aggressione fuori controllo a Lele Oriali davanti a decine di persone
Dopo la vittoria in Supercoppa, il Napoli si scaglia contro Allegri, denunciando un'aggressione fuori controllo ai danni di Lele Oriali davanti a numerose persone. La squadra campana esprime forte condanna e chiede interventi severi, sottolineando la gravità dell'accaduto e alimentando il clima di tensione tra le due società.
All'indomani della semifinale di Supercoppa vinta sul Milan, il Napoli ha diffuso un comunicato durissimo contro Massimiliano Allegri, auspicando che vengano presi provvedimenti nei confronti del tecnico rossonero per i pesanti insulti rivolti a Lele Oriali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scintille Allegri-Oriali: volano insulti in campo! Napoli-Milan 2-0 Supercoppa Italiana
