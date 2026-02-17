Folías de Carnaval a Palazzo Medici Riccardi uno speciale ballo in maschera

Da firenzetoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di appassionati ha organizzato un ballo in maschera a Palazzo Medici Riccardi, portando i partecipanti indietro nel tempo con le danze barocche. Durante l’evento, i presenti hanno potuto ballare sulle note di musica autentica, ricreando l’atmosfera delle corti europee del XVII secolo. Un dettaglio interessante: alcuni ospiti indossavano costumi originali dell’epoca, arricchendo l’atmosfera storica.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Un viaggio indietro nel tempo, un pomeriggio all’insegna delle danze barocche sulle note della musica che animò le corti europee del XVII secolo, eseguite dal vivo per l’occasione. Palazzo Medici Riccardi si veste a festa per Folías de Carnaval, esperienza immersiva che verrà offerta ai visitatori sabato 21 febbraio. Città Metropolitana di Firenze e Fondazione MUS.E - in collaborazione con Istituto Cervantes - aprono le porte del palazzo ai ballerini della compagnia di danza storica Armonia Danza, accompagnati da Irina Gruia direttrice musicale & Ensemble, che dalle 16 alle 18 trasporteranno come per magia gli spettatori tra i balli in maschera dei secoli XVI e XVII.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Dino Campana a Palazzo Medici RiccardiIl 17 dicembre 2025, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospiterà un evento speciale dedicato a Dino Campana.

Dal Casentino a palazzo Medici Riccardi. L'abete bianco donato dall'UnioneUn abete bianco di circa 20 metri, donato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino, è stato collocato nel cortile di Palazzo Medici Riccardi a Firenze.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Folías de Carnaval. Ballo in maschera in Palazzo Medici Riccardi il 21 febbraio alle 16; Incontro su Carlo Adolfo Schlatter Le sublimi ragioni della spiritualità; Gli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino in concerto a Palazzo Medici Riccardi.