Folías de Carnaval a Palazzo Medici Riccardi uno speciale ballo in maschera
Un gruppo di appassionati ha organizzato un ballo in maschera a Palazzo Medici Riccardi, portando i partecipanti indietro nel tempo con le danze barocche. Durante l’evento, i presenti hanno potuto ballare sulle note di musica autentica, ricreando l’atmosfera delle corti europee del XVII secolo. Un dettaglio interessante: alcuni ospiti indossavano costumi originali dell’epoca, arricchendo l’atmosfera storica.
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Un viaggio indietro nel tempo, un pomeriggio all’insegna delle danze barocche sulle note della musica che animò le corti europee del XVII secolo, eseguite dal vivo per l’occasione. Palazzo Medici Riccardi si veste a festa per Folías de Carnaval, esperienza immersiva che verrà offerta ai visitatori sabato 21 febbraio. Città Metropolitana di Firenze e Fondazione MUS.E - in collaborazione con Istituto Cervantes - aprono le porte del palazzo ai ballerini della compagnia di danza storica Armonia Danza, accompagnati da Irina Gruia direttrice musicale & Ensemble, che dalle 16 alle 18 trasporteranno come per magia gli spettatori tra i balli in maschera dei secoli XVI e XVII.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dino Campana a Palazzo Medici RiccardiIl 17 dicembre 2025, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospiterà un evento speciale dedicato a Dino Campana.
Dal Casentino a palazzo Medici Riccardi. L'abete bianco donato dall'UnioneUn abete bianco di circa 20 metri, donato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino, è stato collocato nel cortile di Palazzo Medici Riccardi a Firenze.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Folías de Carnaval. Ballo in maschera in Palazzo Medici Riccardi il 21 febbraio alle 16; Incontro su Carlo Adolfo Schlatter Le sublimi ragioni della spiritualità; Gli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino in concerto a Palazzo Medici Riccardi.
Firenze, sabato 21 febbraio 2026 BALLO IN MASCHERA A PALAZZO MEDICI RICCARDI . . la storica sala della Galleria degli Specchi si riempirà di musiche e coreografie rinascimentali e barocche, tra passi eleganti, gesti rituali e facebook
Sabato 21, la magia del Barocco invade Palazzo Medici Riccardi! Le note di "Folías de Carnaval" di Armonía Danza risuoneranno tra le mura che hanno fatto la storia di Firenze. Un viaggio musicale tra danza, energia e tradizione in una cornice unica. x.com