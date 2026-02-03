La chiave per smascherare uno dei più grandi insabbiamenti della storia | un filmato inedito potrebbe riaprire il caso dell’assassinio di John F Kennedy
Un filmato inedito potrebbe riaccendere le polemiche sull’omicidio di Kennedy. Un video amatoriale girato il giorno dell’attentato, nel 1963, sembra mostrare dettagli che la versione ufficiale ha sempre evitato di spiegare. Gli esperti e i ricercatori ora sperano che questa nuova prova possa aprire una strada diversa nella verità su quella tragica giornata.
A oltre sessant’anni dall’assassinio di John F. Kennedy, un filmato amatoriale girato il 22 novembre 1963 potrebbe rimettere in discussione la ricostruzione ufficiale dell’omicidio. Lo riferisce l’ Ansa, citando sviluppi giudiziari negli Stati Uniti legati a una pellicola in 8 millimetri realizzata da Orville Nix, un riparatore di condizionatori di Dallas presente a Dealey Plaza il giorno dell’attentato. Il video, secondo quanto riportato anche dal New York Post, riprenderebbe l’area della cosiddetta “grassy knoll”, la collinetta erbosa da tempo al centro delle ipotesi su un possibile secondo attentatore oltre a Lee Harvey Oswald.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Kennedy Assassinio
Sting celebra il ritiro di John Cena: “È uno dei più grandi di sempre”
Zelensky: "Uno dei momenti più duri della nostra storia. La scelta? Perdere la dignità o un alleato chiave" | La telefonata con Vance
Ultime notizie su Kennedy Assassinio
Argomenti discussi: L'assassinio di Jfk, un filmato inedito potrebbe riaprire il caso; Spirito di Gusto, per smascherare ciò che non funziona nell’hospitality; L'eterno mistero di JFK: un filmino amatoriale può riaprire il caso; Il mistero degli iPhone rubati a Prato: il GPS è stato nevralgico.
Il mio progetto post-dottorato all'Angelicum — Una panoramica John Stayne, ricercatore post-dottorato dell'Angelicum, delinea il focus della sua ricerca all'Angelicum, introducendo la questione centrale, i temi chiave e il contributo di questo progetto al diba - facebook.com facebook
John #McKennie, papà di Weston, con un tweet fa sperare i tifosi in chiave rinnovo “Posso dirvi che Wes è più felice che mai in questo momento! #Spalletti sta facendo sicuramente la differenza.” #JuveNapoli x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.