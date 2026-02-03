La chiave per smascherare uno dei più grandi insabbiamenti della storia | un filmato inedito potrebbe riaprire il caso dell’assassinio di John F Kennedy

Un filmato inedito potrebbe riaccendere le polemiche sull’omicidio di Kennedy. Un video amatoriale girato il giorno dell’attentato, nel 1963, sembra mostrare dettagli che la versione ufficiale ha sempre evitato di spiegare. Gli esperti e i ricercatori ora sperano che questa nuova prova possa aprire una strada diversa nella verità su quella tragica giornata.

A oltre sessant’anni dall’assassinio di John F. Kennedy, un filmato amatoriale girato il 22 novembre 1963 potrebbe rimettere in discussione la ricostruzione ufficiale dell’omicidio. Lo riferisce l’ Ansa, citando sviluppi giudiziari negli Stati Uniti legati a una pellicola in 8 millimetri realizzata da Orville Nix, un riparatore di condizionatori di Dallas presente a Dealey Plaza il giorno dell’attentato. Il video, secondo quanto riportato anche dal New York Post, riprenderebbe l’area della cosiddetta “grassy knoll”, la collinetta erbosa da tempo al centro delle ipotesi su un possibile secondo attentatore oltre a Lee Harvey Oswald.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.itImmagine generica

