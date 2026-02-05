Vivere in un ecovillaggio Vi porto in uno dei co-housing più grandi dell’Appennino

Vivere in un ecovillaggio significa condividere spazi e attività tra persone che vogliono uno stile di vita più sostenibile. Questa volta, vi porto in uno dei co-housing più grandi dell’Appennino, l’Albero della Vita. Qui, tra una fattoria didattica, un’azienda agricola e un centro di counseling, i residenti vivono immersi in un ambiente che combina spontaneità e impegno. La comunità si muove tra laboratori, mercati e spazi condivisi, creando un modo di vivere diverso, più vicino alla natura e alle relazioni dirette

