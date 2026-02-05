Vivere in un ecovillaggio Vi porto in uno dei co-housing più grandi dell’Appennino
Vivere in un ecovillaggio significa condividere spazi e attività tra persone che vogliono uno stile di vita più sostenibile. Questa volta, vi porto in uno dei co-housing più grandi dell’Appennino, l’Albero della Vita. Qui, tra una fattoria didattica, un’azienda agricola e un centro di counseling, i residenti vivono immersi in un ambiente che combina spontaneità e impegno. La comunità si muove tra laboratori, mercati e spazi condivisi, creando un modo di vivere diverso, più vicino alla natura e alle relazioni dirette
Una fattoria didattica, un’azienda agricola, un centro di counseling, una scuola, un mercato. Queste e molte altre attività definiscono, seppur parzialmente, il co-housing Albero della vita. Si tratta di una comunità fondata nel 2017 da cinque persone, tra cui Maria, oggi unica superstite del.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su Ecovillaggio Albero della vita
Macchiavelli coglie ’Strani frutti’. Sarti Antonio indaga in Appennino: "Vi porto sui luoghi di guerra"
“La chiave per smascherare uno dei più grandi insabbiamenti della storia”: un filmato inedito potrebbe riaprire il caso dell’assassinio di John F. Kennedy
Un filmato inedito potrebbe riaccendere le polemiche sull’omicidio di Kennedy.
Ultime notizie su Ecovillaggio Albero della vita
Argomenti discussi: Vi mostro la vita di comunità in un ecovillaggio sull'Appennino | VIDEO; Mura: sorprendente progetto di un ecovillage giapponese immersivo nei pressi di Parigi.
Vivere in un ecovillaggio. Vi porto in uno dei co-housing più grandi dell’AppenninoFondata da una ex parrucchiera e da altre quattro persone, in pochissimi anni la comunità Albero della vita è cresciuta tantissimo. Realtà come questa sono una soluzione sempre più frequente per chi ... bolognatoday.it
I 7 elementi essenziali per vivere disconnesso e autosufficiente . . . #Autosufficienza #VitaSemplice #OffGrid #Sostenibilità #Permacultura #Ecovillaggio #Autoproduzione #ZeroWaste #RicicloCreativo #EnergiaRinnovabile #AgricolturaBiologica #Compostagg facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.