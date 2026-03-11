L’Atalanta ha subito una sconfitta per 6-1 contro il Bayern Monaco in una partita disputata in casa. La squadra bavarese, favorita per la vittoria della Champions League, aveva già segnato 138 gol in stagione prima di questa gara. La partita ha visto un dominio totale da parte degli avversari, con l’Atalanta incapace di reagire. La sconfitta si aggiunge a una serie di risultati pesanti per i bergamaschi.

L’Atalanta ha perso 6-1 in casa col Bayern Monaco e poteva anche andare peggio. L’Atalanta ha perso 6-1 in casa con la favorita alla vittoria della Champions League, che già prima di ieri sera aveva segnato 138 gol stagionali, e non c’è niente di strano. Il Bayern Monaco ha tenuto in panchina Harry Kane, ha fatto entrare nel secondo tempo Alphonso Davies e Jamal Musiala (il primo sembra anche essersi infortunato di nuovo in modo piuttosto serio, almeno a giudicare dalle sue lacrime), eppure era di un altro livello. Di un altro paio di livelli sopra, anzi, all’Atalanta. Eppure c’è qualcosa di particolare nella sconfitta di ieri sera che la rende diversa dalle altre figuracce italiane in Europa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - I duelli più penosi di Atalanta-Bayern Monaco

Articoli correlati

Leggi anche: Atalanta-Bayern Monaco, i convocati di Palladino

Leggi anche: Atalanta agli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco

Altri aggiornamenti su I duelli più penosi di Atalanta Bayern...

Atalanta-Bayern Monaco 1-6, match analysis. L’1 contro 1 di Palladino, la contromossa di Kompany, ed è finitai sono sconfitte che sono semplicemente il risultato di una partita, spesso frutto di episodi, e altre che misurano la distanza tra due dimensioni del calcio. La serata di Champions League tra Atalant ... ecodibergamo.it

Champions: League: Bayern troppo forte fa 6-1, è notte fonda AtalantaTre gol subìti dopo 25 minuti cambiando modulo rispetto al 3-4-2-1 abituale, nell'andata degli ottavi disputata alla New Balance Arena, affossano i bergamaschi, colpiti pure da Jackson, ancora Olise e ... ansa.it