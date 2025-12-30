Botti in città l' appello delle associazioni | Fonte enorme di stress per gli animali domestici | più controlli per far rispettare il divieto

Le festività di fine anno portano spesso l’uso di petardi e botti in città, causando disagio e stress agli animali domestici e selvatici. Le associazioni chiedono maggiori controlli per far rispettare il divieto di esplosivi, al fine di tutelare il benessere di tutti. È importante sensibilizzare la comunità sull’impatto di questi rumori e promuovere alternative più rispettose dell’ambiente e degli esseri viventi.

Capodanno senza botti: l’appello del Partito Animalista in Friuli Venezia Giulia - Il Partito Animalista FVG invita la cittadinanza a rinunciare a botti e fuochi d’artificio per Capodanno, per proteggere animali e sicurezza. nordest24.it

Le associazioni animaliste chiedono ai sindaci di vietare i botti di capodanno. Il vademecum per tenere gli animali in sicurezza - Gli appelli di Lndc e Enpa ai sindaci, affinché predispongano apposite ordinanze. ilpescara.it

Capodanno Livorno: vietati i botti nei luoghi sensibili della città #livorno #sansilvestro #sansilvestrolivorno #capodanno #botti #bottidicapodanno #divietobotti x.com

Capodanno in sicurezza: divieto di botti e fuochi d’artificio in città https://ebx.sh/ScwDyK - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.