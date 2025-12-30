Botti in città l' appello delle associazioni | Fonte enorme di stress per gli animali domestici | più controlli per far rispettare il divieto

Le festività di fine anno portano spesso l’uso di petardi e botti in città, causando disagio e stress agli animali domestici e selvatici. Le associazioni chiedono maggiori controlli per far rispettare il divieto di esplosivi, al fine di tutelare il benessere di tutti. È importante sensibilizzare la comunità sull’impatto di questi rumori e promuovere alternative più rispettose dell’ambiente e degli esseri viventi.

ANCONA – «Rinunciare ai botti di Capodanno è un vantaggio per tutti, per l’ambiente, le persone e soprattutto per gli animali che subiscono forti stress, compresi i selvatici. Meglio investire in beneficenza, per regalare un inizio anno migliore a chi ne ha bisogno». Questo il commento di Balzoo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

