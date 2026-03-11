Il 17 ottobre 2015, sul ring, l’arbitro non intervenne per fermare le scorrettezze di Terrel Williams, e durante il match Colón, campione portoricano imbattuto dei superwelter, ricevette colpi proibiti. L’incidente portò al suo grave infortunio, che lo portò in coma e cambiò la sua vita. Prichard, uno dei protagonisti coinvolti, iniziò così un percorso di rinascita dopo quell’evento.

Ci sono storie nelle quali il modo in cui "l'altro" riesce a farla franca rappresenta l'aspetto più triste della storia. Laddove lo strascico delle conseguenze viene tirato per un'esistenza intera e nessun risarcimento, in ogni caso, potrebbe essere realmente tale. Questa è una di quelle storie. La parte memorabile finisce per sbaglio in una rubrica di boxe come questa, perché nelle intenzioni del protagonista memorabile sarebbe dovuto, e potuto, essere il cammino che lui stava edificando a colpi di match vinti, di giudizi encomiastici sul suo modo di stare sul ring, di efficacia della sua azione variegata e intensa, con quel destro che si guadagnava il centro della scena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I colpi proibiti sul ring, il buio, il coma. E Prichard il predestinato iniziò una nuova vita

