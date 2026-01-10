Fausto Lama l' ex di Francesca Mesiano in una nuova canzone canta la fine dei Coma Cose e il suo nuovo inizio

Fausto Lama, ex di Francesca Mesiano e membro dei Coma Cose, presenta il suo nuovo singolo

"A tanto così", il nuovo singolo di Fausto Lama, l'ex di California, la pordenonese Francesca Mesiano con cui faceva coppia nella vita e nel duo artistico dei Coma Cose, è in rotazione radiofonica tra le novità di questo inizio del 2026.La rottura è arrivata a ottobre del 2025 a solo un anno di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

