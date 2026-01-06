Fausto Lama | il racconto dell’addio ai Coma Cose e l’inizio di una nuova fase da solista

Fausto Lama, conosciuto come Fausto Zanardelli, ha annunciato l’addio ai Coma Cose e l’inizio di un percorso da solista. Dopo anni di carriera condivisa e una relazione molto seguita con Francesca Mesiano, ha condiviso pubblicamente la decisione di separarsi dal progetto musicale e dalla storia d’amore con California. Questa nuova fase segna un importante cambiamento nella sua vita professionale e personale.

Dopo anni di carriera condivisa e una storia d’amore molto seguita, Fausto Zanardelli, conosciuto sul palco come Fausto Lama, ha raccontato la fine del progetto musicale Coma Cose e del suo rapporto con Francesca Mesiano (in arte California ). La decisione, annunciata ufficialmente nell’ottobre 2025 dai social del duo, ha segnato la conclusione non solo di una relazione privata, ma anche di un sodalizio artistico che per dieci anni ha lasciato una traccia profonda nella scena indie pop italiana. Ora Fausto guarda avanti con il suo primo singolo da artista solista, A tanto così, brano che riflette sulla sua esperienza personale e professionale e segna l’inizio di una nuova fase della sua carriera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fausto Lama: il racconto dell’addio ai Coma Cose e l’inizio di una nuova fase da solista Leggi anche: Sorpresa di Capodanno, in Bra il nuovo esordio solista di Fausto Lama dopo i Coma Cose: il programma della festa a Verona Leggi anche: Coma Cose, Fausto Lama spiega perché è finita con California: “Sentimento assopito, siamo andati in burnout” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fausto Lama: il racconto dell’addio ai Coma Cose e l’inizio di una nuova fase da solista - In un’intervista, la "metà" del duo dei Coma Cose ha spiegato che il connubio tra amore e musica è diventato “pericoloso” e ha portato entrambi a sentirsi intrappolati in una “bellissima gabbia”, con ... ilgiornale.it

