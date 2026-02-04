13 Thirteen il Musical debutta a Roma | da Broadway arriva lo spettacolo che lanciò Ariana Grande

Dal 18 al 22 marzo, il Teatro Sala Raffaello di Roma ospita “13 Thirteen”, il musical che ha debuttato a Broadway e che ha lanciato Ariana Grande. Lo spettacolo porta sul palco giovani attori, tutti tra i tredici e i quattordici anni, che interpretano ragazzi della loro età. La storia parla di amicizie che finiscono, primi amori e il bisogno di trovare il proprio posto nel mondo. Le scene sono vivaci e coinvolgenti, e il pubblico adulto si ritrova a rivivere le emozioni e le sfide dell’adolescenza.

Dal 18 al 22 marzo il Teatro Sala Raffaello di Roma si trasforma in un piccolo angolo di Broadway. Sul palco, tredicenni veri che interpretano tredicenni, in un musical che parla direttamente al loro mondo fatto di amicizie tradite, primi amori e la spasmodica ricerca di un posto dove sentirsi accettati. 13 Thirteen approda per la prima volta in Italia nella sua versione integrale, portando con sé l'energia esplosiva che lo rese unico a Broadway nel 2008: l'unico musical della Grande Mela con cast e band interamente adolescenti. Il musical che lanciò Ariana Grande. La storia ha un fascino particolare: nel cast originale di Broadway c'era una quattordicenne di nome Ariana Grande, che interpretava la cheerleader Charlotte.

