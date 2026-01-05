Il teatro dialettale torna protagonista con lo spettacolo La Buseja della compagnia Doppio Gioco

Il teatro dialettale torna protagonista con lo spettacolo

Domenica 18 gennaio, al teatro comunale di Predappio si torna a ridere con il teatro dialettale. A partire dalle 16.30 a salire sul palco sarà la compagnia T.P.R Doppio Gioco di Faenza con lo spettacolo "La Buseja", una versione moderna dell’antica favola di Esopo sulla verità relegata nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

