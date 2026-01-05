Il teatro dialettale torna protagonista con lo spettacolo La Buseja della compagnia Doppio Gioco
Il teatro dialettale torna protagonista con lo spettacolo
Domenica 18 gennaio, al teatro comunale di Predappio si torna a ridere con il teatro dialettale. A partire dalle 16.30 a salire sul palco sarà la compagnia T.P.R Doppio Gioco di Faenza con lo spettacolo "La Buseja", una versione moderna dell’antica favola di Esopo sulla verità relegata nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Tra risate, equivoci e… matti veri o presunti. Il teatro dialettale accende Laives; Musica e poesia aprono la stagione dialettale del teatro Il Piccolo, sul palco gli Al Caravel con Pr’i mont dla Dugarì; Brescia, dal 3 gennaio torna la rassegna dialettale Us da le as: ecco tutti gli eventi; Tante risate con la rassegna dialettale La Sgrignarèla.
TEATRO DIALETTALE A NOVARETTO - La prima commedia del 2026 al teatro Melesso di Novaretto è una garanzia di risate e sano divertimento . valsusaoggi.it
Il teatro dialettale piace sempre più: «Ùs da le às» attira i giovani - Porta sul palco il sapore genuino della lingua dei nostri padri e la vita di tutti i giorni». giornaledibrescia.it
Torna il teatro dialettale su Rete8. “Nu marite pe’ Catarine” - Giovedì 1° gennaio ore 14:00
GENNAIO AL TEATRO CORALLO Arriva la nuova commedia dialettale del Fil de Fer: “Le scheletro en de l’ört” scritta da Edoardo Fregoni ed Elvezio Bussei. Sabato 10 e 17 gennaio – ore 20:45 Domenica 11 e 18 gennaio – ore 16:00 Risate, tradizione - facebook.com facebook
