Bimba autistica picchiata a scuola da un’assistente la mamma in lacrime in aula | non si toccano i bambini meno che mai se disabili

A Brescia, una donna di 37 anni è tornata in tribunale dopo essere stata condannata per aver picchiato una bambina autistica di sette anni, assistente scolastica nella stessa scuola. La madre della piccola si è presentata in aula, visibilmente sconvolta, con le lacrime agli occhi. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, poiché si tratta di un episodio grave che coinvolge il maltrattamento di un bambino con disabilità. La scuola ha già avviato un’indagine interna per fare chiarezza sui fatti.

Brescia, 20 febbraio 2026 – È arrivato in Appello il caso della 37enne ex collaboratrice scolastica già condannata a un anno perché accusata di aver picchiato una bimba autistica di 7 anni cui faceva da assistente in una Primaria della Bassa. Era la primavera 2022. L’imputata (che poi ha cambiato lavoro, ndr) fu arrestata in flagranza il 28 aprile di 4 anni fa al culmine di un’ indagine scaturita dalla denuncia della madre, la quale aveva scoperto sulla figlia lividi e graffi. La piccola avrebbe riferito il nome della presunta responsabile, riconoscendola in foto. Il processo di secondo grado è scaturito da un’impugnazione non solo della difesa, ma anche della procura, che contestava oltre alle lesioni i maltrattamenti (pizzicotti, tirate di capelli, strattoni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

