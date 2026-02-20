Stefano De Martino a Sanremo 2027 Fiorello chiama il dg Sergio che conferma tutto

Fiorello strappa a Roberto Sergio la conferma in diretta su RaiRadio2: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027. Comunicare tutto attraverso il mattatore catanese è un modo come un altro per testare le reazioni prima dell'annuncio formale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027: da Fiorello l'annuncio ufficiale del dg Rai Roberto Sergio

Leggi anche: Carlo Conti conferma l’addio a Sanremo: “Dopo il 2026 passo la mano”, è pronto Stefano De Martino

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stefano De Martino e Martina Miliddi? Il cuore della ballerina batte solo per il suo Spillo; Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, trovato anche il nuovo direttore artistico; Lucio Presta e Stefano De Martino: Non saluto i traditori; Stefano De Martino e il suo San Valentino con Maria De Filippi. Il pranzo fuori e i gesti per i fan (che non passano inosservati).

Belen Rodriguez, pungente frecciatina a Stefano De Martino/ Qualcosa in più di lui? Ci vuole pocoLa battuta di Belen Rodriguez su Stefano De Martino spiazza, la conduttrice lo affonda in tv, cosa ha detto sull'ex marito. ilsussidiario.net

Belen, frecciatina a Stefano De Martino durante la gag con Andrea Pisani: Tu hai qualcosa in più di lui? Ci vuole pocoProprio gli amori passati di Belen sono stati al centro della gag che Andrea Pisani e Luca Peracino del duo Panpers hanno costruito. Al pianoforte Pisani ha riproposto una versione rivisitata del ... today.it

Un'altra frecciatina di Belen Rodriguez a Stefano De Martino. In un gag con Andrea Pisani su OnlyFun, la conduttrice non si trattiene e lancia una stoccata all'ex marito - facebook.com facebook