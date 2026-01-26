Vaccino anti-Hpv troppi dubbi frenano la prevenzione | Sette genitori su dieci non lo ritengono utile

In Italia, il vaccino anti-Hpv è ancora poco diffuso, con molti genitori che ne dubitano l’utilità. Nonostante sia uno degli strumenti più efficaci per prevenire alcuni tumori, la sua importanza viene spesso sottovalutata. La diffidenza e le informazioni insufficienti contribuiscono a rallentare la diffusione della prevenzione, rendendo fondamentale un'adeguata comunicazione e sensibilizzazione su questo importante intervento.

In Italia il vaccino anti-Hpv continua a essere sottovalutato, nonostante rappresenti uno degli strumenti di prevenzione più efficaci oggi disponibili contro diversi tipi di tumore. A lanciare l’allarme sono i recenti dati dell’Istituto superiore di sanità (Iss): sette genitori su dieci ritengono che questa vaccinazione non sia utile e per otto su dieci l’infezione da Papilloma virus umano non è considerata una malattia grave. Un dato che lascia sgomenti gli specialisti. «È incredibile come ancora oggi tanti genitori scelgano di non vaccinare i figli contro l’Hpv, nonostante sia un vaccino sicuro ed efficace che può prevenire addirittura alcuni tumori», spiega Valentina Grimaldi, pediatra di famiglia, consigliera dell’Omceo Roma e coordinatrice della Commissione età evolutiva.🔗 Leggi su Quicomo.it Vaccino anti-Hpv inutile per 7 genitori su 10, l’iniziativaNonostante il vaccino contro l’Hpv possa contribuire a prevenire circa 3. Vaccino anti-HPV, potremmo evitare quasi 3000 decessi l’anno per tumoreIl vaccino anti-HPV ha contribuito a ridurre significativamente la mortalità per tumore del collo dell’utero, con una diminuzione del 62% negli Stati Uniti in circa 30 anni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Vaccino Hpv, pediatri contro fake news: È sicuro e previene i tumori. Vaccino anti-Hpv, troppi dubbi frenano la prevenzione: Sette genitori su dieci non lo ritengono utileIn Italia il vaccino anti-Hpv continua a essere sottovalutato, nonostante rappresenti uno degli strumenti di prevenzione più efficaci oggi disponibili contro diversi tipi di tumore. A lanciare l’allar ... quicomo.it Vaccino anti-Hpv, l’allarme dei pediatri: Disinformazione e falsi miti frenano la prevenzioneÈ incredibile come ancora oggi tanti genitori scelgano di non vaccinare i figli contro l'Hpv (Papilloma Virus Umano), nonostante sia un vaccino sicuro ed efficace che previene addirittura un tipo di ... newtuscia.it Vaccino anti-Hpv, l’allarme dei pediatri: “Disinformazione e falsi miti frenano la prevenzione” Istituto Superiore di Sanità Ministero della Salute - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.