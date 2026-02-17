L’Italia si giocherà un asso nella manica nel team-pursuit di speed skating? I due turni e l’opzione sostituzione

Oggi, sul ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, si decide il futuro del team-pursuit italiano di speed skating. La squadra maschile ha superato le qualificazioni e ora si prepara per la semifinale, puntando su un possibile cambio di atleti per migliorare la performance. I tre corridori cercheranno di sfruttare ogni opportunità per conquistare un risultato positivo.

Oggi, sull’anello di ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, va in scena una giornata cruciale. Le prove dell’inseguimento a squadre catalizzano l’attenzione e, in casa Italia, i riflettori sono puntati sul terzetto maschile che, dopo la qualificazione alla semifinale, proverà a giocarsi fino in fondo le proprie chance per centrare il miglior risultato possibile. Nei quarti di finale il trio composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini ha fatto registrare il miglior tempo, togliendosi anche la soddisfazione di precedere gli Stati Uniti, avversari contro cui gli azzurri avevano sempre ceduto nel corso della stagione nel massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia inizia il suo percorso alle Olimpiadi 2026 con il team pursuit di speed skating, dopo aver superato le qualificazioni con un buon tempo.

L’Italia si conferma seconda forza nell’inseguimento a squadre maschile di speed skating, dietro agli Stati Uniti, che dominano con sei vittorie consecutive.

