Rafa Leao | L’Asso nella Manica del Milan il Numero 10 che Fa la Differenza nel Campionato

Uno scatto e il tempo si piega: quando Rafa Leao prende palla, il campo sembra più largo, gli avversari più lenti, l’aria più tesa. È quel brivido che spinge il Milan a sognare, ed è il motivo per cui il suo numero 10 non è solo una maglia, ma una promessa di possibilità. Leao decisivo per il Milan (Ansa Foto) – serieanews.com Dati e fatti che contano. Parliamoci chiaro. L’impatto di Rafa Leao si misura. Nel campionato 2021-22 ha firmato 11 gol e 10 assist in Serie A. La Lega lo ha premiato come MVP della stagione. Quel titolo non è un’etichetta. È la fotografia di un’evoluzione. Esempi concreti? Il 2 aprile 2023, Napoli-Milan 0-4: Leao segna una doppietta al Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Serieanews.com

