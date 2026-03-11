Una nave cargo nello Stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile sconosciuto, causando un incendio a bordo. L'incidente ha portato all'evacuazione dell'intero equipaggio. La nave si trova in una zona di importanza strategica al confine con l'Iran. Non sono stati segnalati danni o feriti tra i membri dell'equipaggio. La situazione è attualmente sotto monitoraggio.

Un proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l'Iran, provocando un incendio e costringendo l'equipaggio a evacuare: lo ha fatto sapere un'agenzia per la sicurezza marittima britannica. "È stato segnalato che una nave cargo è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello Stretto di Hormuz, che ha provocato un incendio a bordo», ha dichiarato la United Kingdom Maritime Trade Operations. L'altro attacco In precedenza anche un'altra nave portacontainer nei pressi dello Stretto di Hormuz era stata colpita da un proiettile sconosciuto a 46 km (25 miglia nautiche) dalla costa degli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riportato dal monitoraggio marittimo del Regno Unito, citato dalla Bbc. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, nave cargo colpita da un proiettile: incendio a bordo ed equipaggio evacuato

