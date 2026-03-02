Una petroliera è stata attaccata domenica 1 marzo al largo delle coste dell'Oman, provocando quattro feriti tra l'equipaggio. L'incidente ha richiesto l'evacuazione dei membri presenti a bordo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'evento. Un video dell'incidente mostra i danni riportati dalla nave.

Una petroliera è stata presa di mira domenica 1 marzo al largo delle coste dell’ Oman e degli Emirati Arabi Uniti, e il suo equipaggio, inclusi quattro feriti, è stato evacuato, nel secondo giorno di attacchi aerei iraniani nel Golfo in rappresaglia per l’attacco israelo-americano, ha riportato l’agenzia di stampa ufficiale dell’Oman. “Il Centro per la Sicurezza Marittima ha annunciato che la petroliera (Skylight), battente bandiera della Repubblica di Palau, è stata presa di mira a 5 miglia nautiche a nord del porto di Khasab”, ha riferito l’agenzia di stampa omanita Ona. L’equipaggio di 20 persone, tra cui 15 indiani e 5 iraniani, è stato evacuato e, secondo i primi resoconti, 4 di loro “hanno riportato ferite di varia gravità”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Petroliera colpita al largo delle coste dell’Oman: quattro feriti ed equipaggio evacuato – Video

Trump ha sequestrato una petroliera al largo delle coste venezuelaneIl presidente Usa Donald Trump ha dichiarato mercoledì che gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo delle coste venezuelane, in un...

Cuba conferma 4 morti e 6 feriti, dopo uno “scontro” al largo delle coste cubane, con un’imbarcazione americanaSecondo il Ministero degli Interni di Cuba, quattro persone a bordo di un motoscafo sono morte e altre sei sono rimaste ferite in uno “scontro”...

Altri aggiornamenti su Petroliera colpita.

Temi più discussi: Petroliera colpita al largo dell'Oman: un morto. I Pasdaran rivendicano attacchi a navi USA e UK; In fiamme la petroliera Skylight attaccata nello stretto di Hormuz: raggiunta da un drone kamikaze; Petroliera in fiamme nello Stretto di Hormuz: Non ha rispettato l'alt iraniano | Il video; Oman: Colpita petroliera al largo della costa, 4 feriti.

Alta tensione dopo l'attacco in Iran: in fiamme la petroliera Skylight nello Stretto di Hormuz. Il videoEsistono due navi registrate con il nome Skylight, ma solo una risulta operare al largo delle coste omanite. Questa stessa unità era stata colpita da sanzioni statunitensi lo scorso anno per il ... tg.la7.it

Stretto di Hormuz, petroliera in fiamme dopo l’attacco iranianoUna petroliera in fiamme nello Stretto di Hormuz e un equipaggio costretto all’evacuazione d’urgenza. È lo scenario che si è materializzato nelle ultime ore ... thesocialpost.it

Una petroliera battente bandiera di Palau è stata colpita al largo del porto omanita di Khasab, nel governatorato di Musandam, che si affaccia sullo stretto di Hormuz. Lo scrive su X l'agenzia di stampa Oman news agency, secondo cui si contano quattro feriti facebook

Una petroliera battente bandiera di Palau è stata colpita al largo del porto omanita di Khasab, nel governatorato di Musandam, che si affaccia sullo stretto di Hormuz. Lo scrive su X l'agenzia di stampa Oman news agency, secondo cui si contano quattro feriti x.com