Hormuz Meloni frena sull’invio di fregate | prima la de-escalation poi la scorta militare

A Palazzo Chigi si discute delle possibilità di invio di fregate a Hormuz, ma il governo preferisce attendere prima di procedere con la scorta militare. La premier ha commentato che l’obiettivo principale è la de-escalation della situazione, mostrando cautela nelle decisioni di politica estera. Le interlocuzioni tra le varie parti sono ancora in corso e nessuna decisione formale è stata presa.

A Palazzo Chigi l’aria è quella delle ore delicate, quando le decisioni di politica estera diventano anche scelte di sicurezza nazionale. La crisi nel Golfo Persico e l’ombra di incidenti nello Stretto di Hormuz hanno acceso un confronto continuo tra le capitali europee. Da quasi due giorni la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in contatto con i principali leader del continente, mentre la guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele continua a produrre scosse geopolitiche e timori economici. Il punto più sensibile riguarda l’ipotesi di inviare fregate militari per scortare le navi commerciali nel passaggio marittimo più strategico del pianeta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

