Hormuz minato la guerra arriva sul petrolio | Europa e Usa preparano la scorta militare navale

Le tensioni nello Stretto di Hormuz si intensificano con il ritrovamento di mine sul percorso strategico. Europa e Stati Uniti stanno rafforzando la presenza militare navale nella zona, che rappresenta una delle rotte più importanti per il trasporto di petrolio e gas naturale a livello mondiale. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, mentre le forze militari si preparano a intervenire.

L’ombra delle mine nello Stretto di Hormuz riporta il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele su uno dei punti più sensibili dell’economia mondiale: il passaggio da cui transita circa un quinto del petrolio e del gas liquefatto globale. L’allarme lanciato dagli 007 americani ha riaperto lo scenario più temuto dai mercati energetici e dalle cancellerie occidentali: il blocco della rotta che collega il Golfo Persico al resto del mondo. Secondo le valutazioni dell’intelligence statunitense, Teheran starebbe piazzando mine navali lungo la rotta commerciale. Un’ipotesi che ha immediatamente provocato reazioni politiche e militari. Donald Trump ha avvertito che l’Iran deve rimuovere gli ordigni o affrontare “conseguenze mai viste prima”, mentre gli alleati europei discutono la creazione di una scorta militare per le navi mercantili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

